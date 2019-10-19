Oyuncu Cansel Elçin iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportaj için kameraların karşısına geçen Elçin, bu pozlarıyla adından söz ettirdi. Elçin, röportajda ise "Ben bir oyuncuyum. Cansel olarak iç çamaşırlarıyla poz veremem ama canlandırdığım karakter için veririm.” ifadelerine yer verdi.