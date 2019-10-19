Oyuncu Cansel Elçin iç çamaşırıyla poz verdi sosyal medya yıkıldı
Şu sıralar rol aldığı 'Çıplak Vatandaşlar' adlı tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkan Cansel Elçin, iç çamaşırıyla verdiği pozlar ile çok konuşuldu.
Hatırla Sevgili ve Gönülçelen adlı televizyon dizileriyle adını milyonlara duyurmayı başaran oyuncu Cansel Elçin, şimdilerde tiyatroyla haşır neşir olmuş durumda. Tiyatrosunu konuştuğu bir röportaj veren Elçin, aynı zamanda verdiği çıplak pozlarıyla da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportaj için kameraların karşısına geçen Elçin, bu pozlarıyla adından söz ettirdi. Elçin, röportajda ise "Ben bir oyuncuyum. Cansel olarak iç çamaşırlarıyla poz veremem ama canlandırdığım karakter için veririm.” ifadelerine yer verdi.
Peki Cansel Elçin kimdir?
Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir Tire’de doğmuştur. Babası bir terzidir. İlkokul 1 ve 2’yi Tire’de okudu.
8 yaşında ailesi ile birlikte gittiği Paris’te yaşamını devam ettiren Cansel Elçin, ilk ve orta eğitimini Paris’te Lycée Racine’de tamamladı.