Oyuncu Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı bomba! Bot bağlayan Ulusoy'a beğeni yağdı
Geçtiğimiz haftalarda asker tıraşı olduktan sonra birliğine teslim olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Bot bağlayan Ulusoy'a binlerce beğeni ve yorum yapıldı.
Son olarak Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bedelli askerlikten yararlandı.
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Birliğe teslim oldu
Birliğine teslim olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı ilk fotoğrafı da sosyal medyada yayıldı.
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Son zamanlarda aldığı kilolarla ve uzattığı sakallarla dikkat çeken
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Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda kendi kuaförüne giderek asker tıraşı oldu.
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