Oyuncu Burcu Kaya büyük müjdeyi verdi! Duyanların ağzı açık kaldı
Ünlü oyuncu Burcu Kaya, bir süre dizilere ara vermişti. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisiyle boy göstermişti. Güzel oyuncu performansıyla, sevenlerini kendine yeniden hayran bırakmıştı. 2016 yılında Fırat Doğu Parlak ile evlenen Burcu Kara'nın bir oğlu bulunuyor. Güzel oyuncudan müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...
Güzel oyuncu Burcu Kaya son olarak Hakim dizisiyle izleyiciyle buluşmuştu. Sevenleri, Kaya'nın başarılı oyunculuk performansıyla yeniden hayran olmuştu. Güzel oyuncunun 2016 yılında yaptığı evlilikten bir oğlu bulunuyordu. şimdi ise müjdeli haber geldi. Bakın Kaya, sevenlerine ne haberi verdi...
Güzel oyuncu Burcu Kara Özcan Deniz ile rol aldığı Haziran Gecesi dizisinde Duygu karakteriyle şöhreti yakalamıştı. Ünlü isim son olarak da ATV ekranlarına damga vuran Hakim dizisinde boy göstermişti.
Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Burcu Kara, özel hayatıyla da zaman zaman konuşuluyor. Burcu Kara, 2 Ağustos 2012 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Buğra Gülsoy'la olan evliliğini sonlandırdı.
Burcu Kara ardından 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile ikinci evliliğini yaptı. Ünlü oyuncu Burcu Kara ve Fırat Doğu Parlak mutlu ilişkilerini Ali Çınar adını verdikleri oğullarıyla taçlandırmıştı.