Oyuncu Burcu Kaya büyük müjdeyi verdi! Duyanların ağzı açık kaldı

Güzel oyuncu Burcu Kaya son olarak Hakim dizisiyle izleyiciyle buluşmuştu. Sevenleri, Kaya'nın başarılı oyunculuk performansıyla yeniden hayran olmuştu. Güzel oyuncunun 2016 yılında yaptığı evlilikten bir oğlu bulunuyordu. şimdi ise müjdeli haber geldi. Bakın Kaya, sevenlerine ne haberi verdi...