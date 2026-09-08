Oyuncu Burcu Biricik'ten müjdeli haber! Yeni projesini duyurdu

“ANİ KAYIPLAR ÇOK ÜZÜCÜ”

Oyuncu Serhat Kılıç’ı tanımadığını ancak vefatına çok üzüldüğünü belirten Biricik, “Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Böyle ani kayıplar çok çok üzücü.” diye konuştu.