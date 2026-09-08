Oyuncu Burcu Biricik'ten müjdeli haber! Yeni projesini duyurdu
Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu Burcu Biricik, yakın arkadaşı olan bir yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi için sete çıktıklarını müjdeledi. Biricik, vefat haberini aldığı meslektaşı Serhat Kılıç için de başsağlığı dileyerek üzüntüsünü belirtti.
Eşi Emre Yetkin ile şehir hayatından uzaklaşarak Ayvalık Küçükköy’de doğayla iç içe bir yaşam kuran sevilen ünlü oyuncu Burcu Biricik Nişantaşı’nda görüntülendi. Burcu Biricik, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
“BAĞIMSIZ BİR FİLM YAPIYORUZ”
Burcu Biricik, yeni bir film için çekimlere başladıklarını ve bugün setin ilk günü olduğunu söyleyerek hayranlarına müjdeyi verdi.
Biricik, “Çok sevdiğim bir yönetmen arkadaşımın ilk filmi olacak. Bağımsız bir film yapıyoruz. Festivallerde yolu açık olsun diye umut ediyoruz. Setimizin ilk günü, inşallah güzel bir set bizi bekliyor.” ifadelerini kullandı.
Burcu Biricik, işleri nedeniyle tüm yazı Ayvalık’ta geçiremese de kenti sevdiğini vurguladı.
“ANİ KAYIPLAR ÇOK ÜZÜCÜ”
Oyuncu Serhat Kılıç’ı tanımadığını ancak vefatına çok üzüldüğünü belirten Biricik, “Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Böyle ani kayıplar çok çok üzücü.” diye konuştu.