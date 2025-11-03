Oyuncu Burcu Biricik'in yeni işi ortaya çıktı! Sosyal medyada paylaştı, herkes şoke oldu
Oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin bu yıl yeni bir işi adım attı. Bir arkadaşlarıyla ortak olan çiftin butik oteli, sürdürülebilirlik ve doğayla bütünlük ilkeleri üzerine kuruldu.
Otelin ayrıca dışarıdan misafir kabul eden bir restoran ve barı da bulunuyor. Ayvalık’ta açtığı 5 odalı butik otelde çift yaz sezonu boyunca çalıştı.
5 ODALI BUTİK OTELDE ÇALIŞTI
Burcu Biricik bu yeni işini anlatırken “Bizim için yeni bir iş modeliydi. Bu yaz işi öğrendik. İnsanın farklı bir şey yapması iyi geliyor. Yazı ne olduğunu anlamadan geçirdik. Kendi yerimiz olduğu için küllük de temizledik masa da topladık" demişti.