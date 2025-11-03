Oyuncu Burcu Biricik'in yeni işi ortaya çıktı! Sosyal medyada paylaştı, herkes şoke oldu

5 ODALI BUTİK OTELDE ÇALIŞTI

Burcu Biricik bu yeni işini anlatırken “Bizim için yeni bir iş modeliydi. Bu yaz işi öğrendik. İnsanın farklı bir şey yapması iyi geliyor. Yazı ne olduğunu anlamadan geçirdik. Kendi yerimiz olduğu için küllük de temizledik masa da topladık" demişti.