Oyuncu Burak Çelik'ten güzel haber! 2. kez baba olacak...
'Karagül', 'Hayat Sevince Güzel', 'Deli Aşk', 'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel', 'Ben Bu Cihana Sığmazam', 'Hudutsuz Sevda', 'Yeraltı' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Burak Çelik ve eşi Ece Bayrak Çelik'ten 'bebek' müjdesi geldi.
Burak Çelik, 26 Aralık 2024'te Ece Bayrak'la dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl ağustos ayında anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.
"HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ"
Çelik, doğum sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum'' ifadelerini kullanmıştı.
Çift, dünyaya gelen erkek bebeklerine "Kaan Aslan" adını vermişti.
BURAK ÇELİK İLE EŞİNDEN SEVİNDİREN HABER!
Burak Çelik’in eşi Ece Çelik’ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.
