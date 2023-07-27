Oyuncu Biran Damla Yılmaz "Akrabalarıma yazmak nedir ya!" diyerek isyan etti
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Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı fanlarına isyan etti.
Oyuncu Biran Damla Yılmaz’ın bazı fanları babaannesinin hesabını hackledi, ölen dedesi adına da sosyal medyada hesap açtı.
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Yılmaz’ın numarasını öğrenmek için babaannesi ve dedesiymiş gibi akrabalarına mesaj attılar.
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Bu duruma isyan eden oyuncu, Threads hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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“Böyle etrafımdaki insanlara numaramın sorulmasına bu zamana kadar hep sustum, sorgulamadım ama yani babaannemin hesabını hackleyip numaramı oradan bulmaya çalışmak?
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