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Oyuncu Biran Damla Yılmaz "Akrabalarıma yazmak nedir ya!" diyerek isyan etti

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Oyuncu Biran Damla Yılmaz "Akrabalarıma yazmak nedir ya!" diyerek isyan etti

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı fanlarına isyan etti.

Oyuncu Biran Damla Yılmaz "Akrabalarıma yazmak nedir ya!" diyerek isyan etti

Oyuncu Biran Damla Yılmaz’ın bazı fanları babaannesinin hesabını hackledi, ölen dedesi adına da sosyal medyada hesap açtı.

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Oyuncu Biran Damla Yılmaz "Akrabalarıma yazmak nedir ya!" diyerek isyan etti

Yılmaz’ın numarasını öğrenmek için babaannesi ve dedesiymiş gibi akrabalarına mesaj attılar.

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Oyuncu Biran Damla Yılmaz "Akrabalarıma yazmak nedir ya!" diyerek isyan etti

Bu duruma isyan eden oyuncu, Threads hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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Oyuncu Biran Damla Yılmaz "Akrabalarıma yazmak nedir ya!" diyerek isyan etti

“Böyle etrafımdaki insanlara numaramın sorulmasına bu zamana kadar hep sustum, sorgulamadım ama yani babaannemin hesabını hackleyip numaramı oradan bulmaya çalışmak? 

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