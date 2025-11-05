Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu doğum yaptı! Bebeğiyle ilk pozu duygulandırdı! Bakın ismi ne oldu...
Başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu doğum yaptı. İlk bebeğini kucağına alan çiftten doğum sonrası ilk fotoğraf geldi. O kareyi gören sevenleri duygulandı, yorum yağdırdı. Bakın bebeğin ismini ne koydular...
Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, yer aldığı projelerde sergilediği başarılı oyunculuk performanslarıyla hafızalara kazındı. Hamileyken yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu ilk bebeğini kucağına aldı. Çiçeği burnunda anneden ilk fotoğraf geldi. Doğumdan hemen sonra çekilen o poz, hayranlarını duygulandırdı. Bakın bebeğin ismi ne oldu...
Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran 'Yargı' dizisiyle şöhreti yakalayan başarılı oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında hayatını birleştirmişti.
Oyuncu 78'inci Cannes Film Festivali'nde bebek beklediğini açıklamıştı. Çift bebeklerini 4 Kasım'da kucaklarına aldı.
