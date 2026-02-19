BIST 13.852
DOLAR 43,77
EURO 51,58
ALTIN 7.011,77

Oyuncu Bahar Şahin'den oruç itirafı: "Hiçbir zaman tutamadım"

|
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç itirafı: "Hiçbir zaman tutamadım"

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, oruç paylaşımıyla tartışma yarattı. Dizi çekimlerine devam ederken başörtülü fotoğrafını paylaşan oyuncu, ''Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım.'' diye belirtti.

Oyuncu Bahar Şahin'den oruç itirafı: "Hiçbir zaman tutamadım" - Resim: 1

ATV'nin Aynı Yağmur Altında dizisinde Beliz karakterini canlandıran oyuncu Bahar Şahin son olarak yaptığı oruç açıklamasıyla gündeme geldi. 

15
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç itirafı: "Hiçbir zaman tutamadım" - Resim: 2

Şahin başörtülü fotoğrafını paylaşarak ''Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım.'' diyerek yeni bir tartışma başlattı.

25
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç itirafı: "Hiçbir zaman tutamadım" - Resim: 3

''HİÇBİR ZAMAN 30 GÜN ORUÇ TUTAMADIM''

Şahin, hiçbir zaman Ramazan boyunca 30 gün oruç tutamadığını, ancak anneannesinin inandığı bir kuralı uyguladığını belirtti:

"Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım ama anneannemin inandığı bir şey var: Başında, ortasında ve sonunda tut. Bu benim için bir kural oldu, belki saçma gelebilir size. Her sene biraz daha yaklaşıyorum. Bir gün 30 günü de tamamlayacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

35
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç itirafı: "Hiçbir zaman tutamadım" - Resim: 4

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalı yorumları da beraberinde getirdi.

45