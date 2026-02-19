Oyuncu Bahar Şahin'den oruç itirafı: "Hiçbir zaman tutamadım"

''HİÇBİR ZAMAN 30 GÜN ORUÇ TUTAMADIM''

Şahin, hiçbir zaman Ramazan boyunca 30 gün oruç tutamadığını, ancak anneannesinin inandığı bir kuralı uyguladığını belirtti:

"Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım ama anneannemin inandığı bir şey var: Başında, ortasında ve sonunda tut. Bu benim için bir kural oldu, belki saçma gelebilir size. Her sene biraz daha yaklaşıyorum. Bir gün 30 günü de tamamlayacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.