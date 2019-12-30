Oyuncu Asuman Dabak rahim kanseri olduğu zor günleri anlattı! Ölmemeye karar verdim
Oyuncu Asuman Dabak katıldığı bir programda rahim kanserine yakalandığı zamanlarda yaşadığı zorlukları anlattı.
Ünlü oyuncu Asuman Dabak, YouTube'da Magazin Noteri programında Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın konuğu oldu. Dabak, programda rahim kanserine yakalandığı dönemde yaşadığı zorlukları anlattı.
Oyuncu Asuman Dabak, yıllar önce kendisine rahim kanseri teşhisi konulduğunda bir doktorun kendisine gelerek "6 ay ömrün kaldı" dediğini ancak pes etmediğini ve mücadele ederek gördüğünüz gibi buradayım dedi.
Konuşmasına yaşadığı zor günleri anlatarak devam eden Asuman Dabak, “Yıllar geçti üzerine neler yaşadım, iki kez daha atlattım ama gördüğünüz gibi buradayım. Ben bu hastalığı kabul etmiyorum ve ölmemeye karar verdim” dedi.
“Kilit” filminin setinde yönetmen Adil Oğuz Valizade ile Mert Fırat arasında yaşandığı iddia edilen tartışmalar hakkında da konuşan Dabak, “Ben sette böyle bir şeye denk gelmedim. Bizim dışımızda bir şey yaşandıysa bilemem. Adil benim çok eski arkadaşım. Her ekipte ufak tefek zorluklar yaşanabilir.