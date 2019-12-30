Oyuncu Asuman Dabak rahim kanseri olduğu zor günleri anlattı! Ölmemeye karar verdim

“Kilit” filminin setinde yönetmen Adil Oğuz Valizade ile Mert Fırat arasında yaşandığı iddia edilen tartışmalar hakkında da konuşan Dabak, “Ben sette böyle bir şeye denk gelmedim. Bizim dışımızda bir şey yaşandıysa bilemem. Adil benim çok eski arkadaşım. Her ekipte ufak tefek zorluklar yaşanabilir.