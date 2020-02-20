Oyuncu Ahmet Kural alkollü trafik kazası yaptı ehliyetine konuldu
Ahmet Kural alkollü olarak araç kullanırken kaza yaptı, ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu.
Sıla ile olan 'dayak' vukuatından sonra itibar kaybı yaşayan Ahmet Kural, bu kez alkollü araç kullanımı ile gündemde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Altunizade mevkisinde aralarında ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın kullandığı aracın da bulunduğu 3 araç zincirleme trafik kazası yaptı.
1,85 promil alkollü çıktı: Kazada bir araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yapılan test sonucu 1,85 promil alkollü olduğu tespit edilen Kural, işlemler için Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi.
Karakolda ifade verdi: "Trafiği tehlikeye sokmak" suçundan hakkında işlem yapılan Kural'ın ifade verdi.
Ehliyetine el konuldu: Burada alınan ifadesinin ardından Ahmet Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi. Kural, işlemlerinin ardından polis merkezi önüne gelen taksiye binerek buradan ayrıldı.