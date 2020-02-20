Oyuncu Ahmet Kural alkollü trafik kazası yaptı ehliyetine konuldu

Sıla ile olan 'dayak' vukuatından sonra itibar kaybı yaşayan Ahmet Kural, bu kez alkollü araç kullanımı ile gündemde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Altunizade mevkisinde aralarında ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın kullandığı aracın da bulunduğu 3 araç zincirleme trafik kazası yaptı.