Oytun Erbaş ve Doğa Rutkay arasında gerilim! "Tıp dışında her konuda konuşuyor..."

Bu tartışmalar, aile yapısı, kadın hakları ve nesil çatışmaları gibi anahtar kelimelerle sosyal medyada trend oldu. Uzmanlar, Erbaş'ın tıp kökenli bir akademisyen olarak toplumsal konularda yaptığı genellemelerin, bilimsel verilere dayanmaması nedeniyle yanıltıcı olabileceğini vurguluyor.