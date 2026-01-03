Oytun Erbaş ve Doğa Rutkay arasında gerilim! "Tıp dışında her konuda konuşuyor..."
Türkiye'nin gündemine oturan Prof. Dr. Oytun Erbaş, tıp alanı dışındaki tartışmalı açıklamalarıyla dikkat çekiyor. "Z Kuşağı gerizekalıdır" ve "çalışan annelerin çocukları başarılı olamaz" gibi ifadeleriyle tepki toplayan Erbaş, sosyal medyada "Türkiye'nin yeni Celal Şengör'ü" olarak anılıyor.
Oytun Erbaş'ın ifadeleri, kısa sürede geniş bir tepki dalgası yarattı. Çalışan anneler, eğitimciler ve gençler başta olmak üzere birçok kesimden eleştiri yağdı. Z Kuşağı temsilcileri, "gerizekalıdır" ifadesini ayrımcı ve bilimsel temelden yoksun bulduklarını belirterek, Erbaş'ın uzmanlık alanı dışındaki yorumlarını sorguladı.
Bu tartışmalar, aile yapısı, kadın hakları ve nesil çatışmaları gibi anahtar kelimelerle sosyal medyada trend oldu. Uzmanlar, Erbaş'ın tıp kökenli bir akademisyen olarak toplumsal konularda yaptığı genellemelerin, bilimsel verilere dayanmaması nedeniyle yanıltıcı olabileceğini vurguluyor.
DOĞA RUTKAY'DAN, OYTUN ERBAŞ'A TEPKİ: İYİ ANNELİK EVDE OLMAK DEĞİL, DUYGUSAL OLARAK ORADA OLMAKTIR
Ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kamal, Oytun Erbaş'ın çalışan anneler hakkındaki sözlerine sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Kamal, paylaşımında "Bir çocuğun başarılı olup olmaması, annenin çalışıp çalışmamasına değil; sevgiyle kurulan bağa, güven duygusuna, sınırların ve desteğin varlığına bağlıdır" diyerek, anneliğin duygusal boyutuna vurgu yaptı.
Kamal ayrıca, "Çalışan anneler ise çocuklarına sorumluluk almayı öğretir, özgüven ve bağımsızlık duygusunu güçlendirir; emek vermenin, üretmenin ve ayakta durmanın ne demek olduğunu yaşayarak gösterir" ifadelerini kullandı.