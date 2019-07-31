Oynayacağı dizi belli oldu Neslihan Atagül ekranlara geri dönüyor!
Ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Neslihan Atagül yeni dizisiyle ekranlara yeniden dönüş hazırlığı yapıyor.
26 yaşındaki güzel oyuncu Neslihan Atagül, Yaprak Dökümü dizisindeki Deniz karakteri ile ekranda ilk kez yer almış ve büyük dikkat çekmişti. Kısa sürede oyunculuk performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı.
Kalbim Seni Seçti, Canım Babam, Hayat Devam Ediyor dizilerinin ardından eşi Kadir Doğulu ile tanışıp aşık olduğu Fatih Harbiye isimli yapımlarda rol almıştı.
Ancak güzel oyuncu asıl çıkışını 2015-2017 yıllarında Kara Sevda dizisindeki Nihan karakteri ile yapmış, sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde de yayınlanan dizi sayesinde popülerliğinin zirvesine çıkmıştı.
Neslihan Atagül, son olarak dijital yayın platformu Blu TV'de yayınlanan Dip dizisiyle geçtiğimiz yıl ekranlara gelmişti. Bir süre ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Atagül, ekranlara yeniden dönüş yapmaya hazırlanıyor.