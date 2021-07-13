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Oynadıkları silah bir anda ateş aldı! Konyaltı Sahili'ndeki magandalar

ANTALYA Konyaaltı Sahili'nde 3 kişilik gruptan bir magandanın eline aldığı tabancanın ateş alması sonucu etraftakilere korku dolu anlar yaşadı. Tabancadan çıkan kurşun şans eseri kuma isabet etti.

Olay, sabah 08.00 sıralarında Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişilik bir grup sahilde ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı. Gruptan bir kişi, tutukluk yapan tabancayı kurcalarken, diğerleri de ona yardım etmeye çalıştı.

Bu sırada ise tabanca birden ateş aldı. Şans eseri tabancadan çıkan mermi kuma isabet ederken, çevredekiler büyük korku yaşadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri çeken kişi ‘sahilde magandalar’ sözüyle şahıslara tepki gösterdi.

Tabancanın kuru sıkı olup olmadığı bilinmezken çevredekilerin ihbar ettiği şahıslar, polis gelmeden bölgeden uzaklaştı.

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