Oynadığı diziden çıkarılmıştı! Miray Daner o pozlarıyla sosyal medyayı ayaklandırdı
Ünlü oyuncu Miray Dazer sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla ağızları açık bıraktı. Bakan bir daha baktı, kısa süre içinde beğeni ve yorum rekoru kırdı.
Ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya paylaşımlarıyla çok dikkat çekiyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle dillerden düşmeyen Daner, sosyal medya hesabından son olarak paylaştığı o pozlarla herkese kendinden bahsettirdi. O pozları olay oldu, bakan bir daha baktı...
Medcezir, Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı, Kara Tahta ve Hudutsuz Sevda gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Miray Daner, ekranların beğenilen güzellerinden.
Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.
BEĞENİ YAĞMURU
Daner'in peş peşe yayınladığı kareler, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
