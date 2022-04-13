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Öyle bir yanıt verdi ki Aleyna Tilki herkesi şaşkına çevirdi: Orada kafamdan...

Öyle bir yanıt verdi ki Aleyna Tilki herkesi şaşkına çevirdi: Orada kafamdan...

Aleyna Tilki’yi yeni şarkısı 'Al ya da Bırak’ın (Take It or Leave It) heyecanı sardı. Bir süredir İngilizce şarkısının klibi için sette olan 21 yaşındaki popçu açıklamalarıyla şaşırttı.

Öyle bir yanıt verdi ki Aleyna Tilki herkesi şaşkına çevirdi: Orada kafamdan...

2016'da Emrah Karaduman'ın 'Cevapsız Çınlama' parçasıyla rekor kıran, 2017'de ilk solo şarkısı 'Sen Olsan Bari'yi yayımlayan, müzik dünyasında son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki, Etiler’de objektiflere yansıdı.

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Öyle bir yanıt verdi ki Aleyna Tilki herkesi şaşkına çevirdi: Orada kafamdan...

15 Nisan'da müzikseverlerle buluşturacağı İngilizce şarkısı ‘Take It or Leave It' için çalışmalarını sürdüren Tilki, set sonrası yemek yemek için soluğu bir restoranda aldı. 

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Öyle bir yanıt verdi ki Aleyna Tilki herkesi şaşkına çevirdi: Orada kafamdan...

Mekanı girerken görüntülenen ünlü popçu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Öyle bir yanıt verdi ki Aleyna Tilki herkesi şaşkına çevirdi: Orada kafamdan...

Mekanı girerken görüntülenen ünlü popçu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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