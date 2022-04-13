Öyle bir yanıt verdi ki Aleyna Tilki herkesi şaşkına çevirdi: Orada kafamdan...

2016'da Emrah Karaduman'ın 'Cevapsız Çınlama' parçasıyla rekor kıran, 2017'de ilk solo şarkısı 'Sen Olsan Bari'yi yayımlayan, müzik dünyasında son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki, Etiler’de objektiflere yansıdı.