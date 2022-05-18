Öyle bir hava tahmini ki şaşkına çevirdi! Meteoroloji bugün İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Bursa...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 - 23 Mayıs 2022 tarihli hava tahminine göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Perşembe günü kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. 18 Mayıs çarşamba günü İstanbul'da çok kuvvetli yağmur var. Meteoroloji sitesinde yer alan uyarı şöyle:

-18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul’un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.