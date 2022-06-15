Öyle bir güneş enerjili otomobil yaptılar ki tek şarjla 7 ay gidiyor! Lightyear 0 tanıtıldı

TÜRKİYE TOGG ile piyasaya girmeye hazırlanırken dünyada da elektrikli otomobil piyasası içerisindeki rekabet giderek kızışıyor. Avrupa merkezli bir araç bütün dikkatleri üzerine çekti. Bu araç tek şarjla 7 ay gidiyor. Aracın temel yakıtı ise güneş enerjisi.