Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi son haliyle herkesi şoka soktu! ''Bu Osman mı?''

Bir döneme damga vuran ''Küçük Osman'' karakteriyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi'nin yıllar içindeki değişimi herkesi şoke etti. Bir dönemin çok izlenen Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile geniş bir kitleye ulaşan Zincidi'nin son halini görenler tanıyamadı.