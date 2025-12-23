Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi son haliyle herkesi şoka soktu! ''Bu Osman mı?''
Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde ''Küçük Osman'' rolüyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, yıllar içinde büyük bir değişim yaşadı. Çocuk oyuncu olarak tanınan Zincidi'nin şimdiki hali görenleri şaşkınlığa uğrattı. Ortaya çıkan görüntüleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
Bir döneme damga vuran ''Küçük Osman'' karakteriyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi'nin yıllar içindeki değişimi herkesi şoke etti. Bir dönemin çok izlenen Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile geniş bir kitleye ulaşan Zincidi'nin son halini görenler tanıyamadı.
Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.
O dönem henüz 4 yaşında olan Emir Berke Zincidi dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterini canlandırmıştı.
Emir Berke Zincidi şimdilerde değişimiyle dikkat çekiyor. Kocaman bir delikanlı olan Zincidi'yi görenler tanımakta güçlük çekiyor.