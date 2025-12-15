Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin çocuk oyuncusuydu! Emir Berke Zincidi'nin son hali şaşırttı

Dizideki başarısı, genç oyuncuya ödül de getirdi. Zincidi, “Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. 2010 yılında düzenlenen Ayaklıgazete.com Televizyon Yıldızları Ödül Töreni’nde aldığı bu ödül, onun kısa sürede sektörde ne kadar fark edildiğinin göstergesi oldu.

Emir Berke Zincidi, 2014-2015 yıllarında yayınlanan “Küçük Ağa” dizisinde Mehmet Can Acar karakteriyle bir kez daha izleyici karşısına çıktı. Aynı dönemde Disney Channel Türkiye projelerinde ve çeşitli reklam filmlerinde yer aldı.

Sinema kariyerinde ise 2013 yapımı fantastik film **“Hititya: Madalyonun Sırrı”**nda Alaz karakterini canlandırdı. Ardından Arka Sokaklar dizisine konuk olan Zincidi, 2018-2019 yıllarında yayınlanan “İkizler Memo-Can” dizisinde başrol oynadı.