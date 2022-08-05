Öykü Gürman doğum gününde sahneye çıktı! Sahnede olanlar bomba gibi patladı
Öykü Gürman dün akşam sahneye çıktı. Sevenlerine keyifli bir konser ziyafeti veren Gürman'ın sahnesi doğum gününe denk geldi. İlk dfa bir sahnesinin doğum gününe denk geldiğini söyleyen başarılı iarkıcı, bakın neler yaptı...
Öykü Gürman dün akşam sevenleriyle buluştu. Sahnesinin doğum gününe denk geldiğini söyleyen başarılı şarkıcı, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı. Neşeli ve enerjik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Gürman, bakın sahnede neler yaptı...
‘Yalan Gözlerin’ ve ‘Düşün Beni' şarkıları ile konserine başlayan Öykü Gürman, "Hoş geldiniz. Sizlerle birlikte sahnede doğum günümü kutlamak harika, iyi ki geldiniz" dedi.
Flamencodan popa, arabeskten türkülere, Türk Sanat Müziği'nden Karadeniz parçalarına kadar uzanan çok geniş bir repertuvara sahip olan Gürman, iki saat boyunca sahnede kaldı.
Öykü Gürman’a bol sürprizli konserinde, iki şarkıda flamenco dansçısı Şeyda Cirit eşlik etti. Gecenin en büyük sürpriz ise Öykü Gürman'ın yıllar sonra ‘Sarıl Bana’ şarkısında keman çalması oldu.