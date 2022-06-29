Öykü Çelik değişimi ile şok etti! Karın kasları sosyal medyada olay oldu
2019 Survivor yarışmacısı, oyuncu Öykü Çelik sosyal medyada değişimi ile güneme geldi. Ünlü oyuncu değişimi ile adeta bambaşka biri oldu. Kendini spora adayan Çelik'in karın kaslarını sergilediği fotoğrafa sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.
2019 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında başarılı bir performans gösteren oyuncu Öykü Çelik'in zaman içindeki değişimi adeta şoke etti.
En son geçen yıl Benim Hayatım dizisinde ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncu Estetik operasyonu ile bambaşka biri oldu.
Yüzünün ve gözlerinin güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda Tolga Karel ile sevgiliydi. Başarılı oyuncu Öykü Çelik'in ortaya çıkan fotoğrafları sonrası, yüzünün belli kısımlarını estetik yaptırdığı ortaya çıktı.
Kendini spora adayan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla son zamanlarda sık sık gündeme gelerek adından söz ettirmeye devam ediyor.