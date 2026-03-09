OYAK Maden Metalürji'nin "Cevher Sensin Part-Time Uzun Dönem Staj Programı" başladı

OYAK Maden Metalürji (OMM), üniversitelerin son sınıf öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği "Cevher Sensin Part-Time Uzun Dönem Staj Programı"nı başlattı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programa kabul edilen 28 genç yetenek, OMM'nin Ataşehir'deki merkez ofisinde düzenlenen kapsamlı oryantasyon programıyla gelişim yolculuklarına başladı.

Gençler, program boyunca deneyimli yöneticilerden mentörlük alarak OMM'nin yenilikçi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm vizyonunun bir parçası olacak.

Oryantasyon kapsamında öğrencilere kurumsal kültür, iletişim, bilgi güvenliği ve dijital dönüşüm konularında eğitimler verilirken, ekip içi koordinasyonu güçlendirmeye yönelik uygulamalar da aktarılacak.

Staj süresince şirket içi projelerde aktif rol üstlenecek gençler, gösterdikleri başarı ve motivasyon doğrultusunda OYAK Maden Metalürji bünyesindeki kariyer fırsatlarına yönlendirilecek.

'Cevher Sensin-Staj' yaz dönemi staj başvuruları devam ediyor

Ayrıca 'Geleceğin cevherlerini keşfetmek ve bu potansiyeli değere dönüştürmek' amacıyla hayata geçirilen 'Cevher Sensin-Staj' yaz dönemi staj programı kapsamında da başvurular devam ediyor.

Başvurular, 31 Mart'a kadar 'https://staj.erdemir.com.tr/giris-yap' internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Erdemir, İsdemir, Erdemir Maden, Ersem ve Erdemir Mühendislik şirketlerinde staj yapacak öğrenciler, sanayinin temelini oluşturan entegre üretim tesislerinin merkezinde yer alma fırsatı bulacak.

Katılımcılar, ham maddeden nihai ürüne uzanan üretim ekosistemini yerinde gözlemleyerek OYAK Maden Metalürji şirketlerinde önemli bir staj imkanı elde edecek.