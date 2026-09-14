OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş'tan Erdemir Romanya tesisine ziyaret

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Targovişte şehrindeki fabrikada incelemelerde bulunan Yalçıntaş, Erdemir Romanya Genel Müdürü Doğan Güreş ve fabrika çalışanlarıyla bir araya geldi.

Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip tesis, elektrik motorları ve jeneratörlerin nüvelerinde kullanılan, yüksek kalite standartlarına sahip taneleri yönlendirilmemiş (Non Grain Oriented) elektrik çeliği üretimindeki uzmanlığıyla öne çıkıyor.

Tesis, elektrikli araçların çekiş motorlarında kullanılan E-Car çelikleriyle daha ince ve düşük manyetik kayıplı ürünlerin geliştirilmesine odaklanıyor.

Elektrik çeliğindeki 50 yılı aşkın deneyime sahip tesis, OYAK Maden Metalürji'nin gücü ve uzmanlığından yararlanarak Avrupa'nın elektrifikasyon dönüşümüne yönelik yüksek katma değerli çelik üretimini geliştiriyor.

Bu kapsamda şirketin üretim kabiliyetini geliştiren adımlardan biri de İsdemir'de geliştirilen elektrik çeliğine uygun sıcak ruloların tesiste kullanılmaya başlanması oldu.

OYAK Maden Metalürji şirketleri arasındaki üretim ve teknik yetkinliklerin birbirini tamamlaması kapasite ve verimlilik artışını desteklerken, yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine de katkı sağlıyor.​​​​​​​

"Şirketimizin uluslararası arenadaki konumunu daha da sağlamlaştıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, Erdemir Romanya'nın OYAK Maden Metalürji'nin Avrupa'daki en önemli ihracat merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Yalçıntaş, OYAK şirketleri arasındaki üretim ve teknik yetkinliklerin birbirini tamamladığını ve dünyada enerji dönüşümünün her geçen gün hız kazandığını aktararak, "Elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji teknolojilerine kadar tüm bu dönüşümün tam merkezinde elektrik çeliği bulunuyor. Erdemir Romanya olarak Targovişte'de 50 yılı aşan köklü bir üretim tecrübesine sahibiz. Üstelik üretimimizin yüzde 90'ını doğrudan ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa pazarlarına yakınlığı, altyapısı ve insan kaynağının en büyük avantajlarından olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, İsdemir'de geliştirdikleri elektrik çeliğine uygun sıcak ruloları Romanya tesisinde kullanmaya başlamalarının kapasite ve verimliliği ciddi ölçüde desteklediğini ifade etti.

Yalçıntaş, Erdemir'in Türkiye'deki üretimiyle Erdemir Romanya'nın uzmanlığının bir bütünlük oluşturduğuna inandıklarını belirterek, "Yenilenebilir enerji teknolojilerinin yaygınlaştığı bu dönemde, Almanya, Polonya, Macaristan, Fransa ve ABD gibi pazarlara sunduğumuz ürün gamını geliştirmeye devam edeceğiz. OYAK'ın 2030 vizyonu doğrultusunda attığımız bu adımlar, şirketimizin uluslararası arenadaki konumunu daha da sağlamlaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.