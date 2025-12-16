Oya Başar yıllar sonra konuştu! Levent Kırca'nın hastalık sürecinde aldığı çarpıcı kararlar...
Oya Başar, katıldığı ''Yasemin'in Penceresi'' programında 10 yıl önce hayatını kaybeden eski eşi Levent Kırca'nın ölüm haberini aldığı o anı ilk kez anlattı. Başar'ın, Kırca'nın hastalık sürecinde aldığı çarpıcı kararlar ve geri çevirdiği şeyle ilgili sözleri, stüdyoda kısa süreli bir sessizliğe sebep oldu.
Olacak O Kadar ile milyonları ekran başına kilitleyen Levent Kırca, zekası ve cesur mizahıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Aradan yıllar geçmesine rağmen hakkında yapılan açıklamalar ve ortaya çıkan detaylar, usta sanatçıyı yeniden magazinin merkezine taşıdı. Eski eşi Oya Başar, bakın Levent Kırca ile ilgili neler söyledi...
'Olacak O Kadar' ile gönüllerde taht kuran LevenKırca, zekası, mizahi dili ve oyunculuktaki doğaçlama gücüyle tiyatro tarihine damga vuran isimlerden biri oldu.
2015 yılında kanserle mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybeden Kırca'nın 65 yıllık ömrünün büyük bir döneminde yanında olan isimse, oyuncu Oya Başar'dı.
1985 yılında evlenen ikili, 2000 yılında boşanmış fakat ayrılığa dayanamayınca 2001 yılında yeniden evlenmişti. Ancak kinci deneme de uzun sürmedi, 4 yılın ardından 2005'te ikinci kez boşandılar.
Oya Başar, geçen günlerde katıldığı 'Yasemin'in Penceresi' programında, eski eşinin ölüm haberini aldığı günü anlattı.
"HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUM' DEDİ"
Gözleri dolarak, sesi titreyerek o dönemi anlatan Oya Başar, Levent Kırca'nın vefatından önce hiçbir şeyi kabul etmediğini ve ölmek istediğini söyledi:
"O dönemde zaten çocuklarımız, Umut da Ayşe de onu takip ediyordu. Ben de takip ediyordum ama şöyle söyleyeyim, onun bir ilişkisi vardı. Bu nedenle çok fazla girip ilgilenemiyordum açıkçası. Arada sırada telefon açıp, Leventçiğim, ben senden önce kanseri geçirdiğim için seni bu doktorlara, şuralara hep koşturmuştum' derdim."