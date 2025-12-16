Oya Başar yıllar sonra konuştu! Levent Kırca'nın hastalık sürecinde aldığı çarpıcı kararlar...

"HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUM' DEDİ"

Gözleri dolarak, sesi titreyerek o dönemi anlatan Oya Başar, Levent Kırca'nın vefatından önce hiçbir şeyi kabul etmediğini ve ölmek istediğini söyledi:

"O dönemde zaten çocuklarımız, Umut da Ayşe de onu takip ediyordu. Ben de takip ediyordum ama şöyle söyleyeyim, onun bir ilişkisi vardı. Bu nedenle çok fazla girip ilgilenemiyordum açıkçası. Arada sırada telefon açıp, Leventçiğim, ben senden önce kanseri geçirdiğim için seni bu doktorlara, şuralara hep koşturmuştum' derdim."