Oxford Üniversitesi: Koronavirüs aşısı sonbaharda hazır olabilir
İngiltere’de aşı çalışmalarının merkezinde bulunan Oxford Üniversitesi ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 6 ay içinde hazır olabileceğini duyurdu. Araştırmacılar, 18 ile 55 yaşları arasındaki 500'den fazla kişinin testler için gönüllü olduğunu ve eylül sonuna kadar çalışmaların tamamlanabileceğini açıkladı.
Türkiye dahil 200’ün üstünde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs nedeniyle meydana gelen ölümlerin sayısı 89 bini aştı, vaka sayısı ise bir milyon 520 binin üzerine yükseldi.
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Pek çok ülkede virüsü yayılmaya yönelik sıkı önlemler uygulanırken bilim insanları Kovid-19’a karşı aşı çalışmalarını hızlandırıyor.
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İngiltere’de Kovid-19’a karşı geliştirilen aşı çalışmalarının başında bulunan ekip, 6 ay içinde aşıyı geliştirebileceklerini duyurdu.
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The Telegraph gazetesine konuşan araştırmacalar, “İnsan testlerinin üçüncü aşamasının ardından aşının etkinliği ve büyük dozlarda üretim yapılabilme kapasitesi hakkında sonuçlara sahip olacağız. En iyi ihtimalle elimizde eylül ayında hastalığı durduracak bir aşı olabilir” ifadelerini kullandı.
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