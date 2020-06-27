Oxford raporu: 'İkinci dalgayı yaşama ihtimali en yüksek 10 ülke' listesi Türkiye içinde mi

Vaka artışı yaşanmayan ülkeler listesinde

Türkiye bu listede 10 ülke arasında yer almadı. Ayrıca, Türkiye'nin de aralarında olduğu 11 ülke ise gevşetilen tedbirlere rağmen vaka artışını az ya da hiç yaşamayan ülkeler olarak listede yer buldu.