Ovit Dağı'ndan karayoluna indi! Böyle görüntülendi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ovit Dağı'ndan karayoluna indi! Böyle görüntülendi

RİZE'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı mevkiinde karayolu kenarına çıkan ve sürücülerin verdiği yiyecekleri yiyen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ovit Dağı'ndan karayoluna indi! Böyle görüntülendi - Sayfa 1


Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. 

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Ovit Dağı'ndan karayoluna indi! Böyle görüntülendi - Sayfa 2

Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının yaşadığı sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlık alanlar gözlemlendi. 

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Ovit Dağı'ndan karayoluna indi! Böyle görüntülendi - Sayfa 3

Çalışmada ayı, tilki, çengel boynuzlu dağ keçisi, çakal, domuz türlerinde artış gözlendi. 

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Ovit Dağı'ndan karayoluna indi! Böyle görüntülendi - Sayfa 4

 Bölgede özellikle ayı ve tilki popülasyonunda yoğun artış olduğu belirlendi.

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