Övgüler yağdırmıştı! Tuğba Ekinci'nin Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü yağdıran Tuğba Ekinci'den Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri geldi. Ekinci'nin İmamoğlu paylaşımı sosyal medyada olay oldu.
Tuğba Ekinci, daha önce YSK'nın İstanbul kararından sonra Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimleri eleştirmiş ve o ünlüler için fare benzetmesi yapmıştı. Ekinci, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür de dilemişti. Sosyal medya hesabından sıklıkla Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, övgüler yağdırıyor.
Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü yağdırdığı paylaşımıyla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, şimdi de İmamoğlu hakkında bir paylaşım yaptı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ziyaretinde bir vatandaşla girdiği tartışma gündem olmuştu. Ekinci, bunun üzerine sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:
''@ekremimamoglu çok zorluyorsun iyi insan olmaya kendini içinden geldiği gibi ol cesaretin varsa o eli tam kaldır videolarını izlemek istemeyen gençlere korkak olma bu kadar onlarda sana kafayı atar oturursun aşağı sende suç yok sana babasının oğlu gibi davranan halkın suçu alın size İmamoğlu ben almıyorum hala normal bir aday göremiyorum ülkenin hayrı için.''
Tuğba Ekinci Instagram'ın hikaye bölümünde de ''İnsanları tanımadan çok şımarttınız alın size İmamoğlu'' diyerek Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenleri de sert eleştirdi.