Övgüler yağdırmıştı! Tuğba Ekinci'nin Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

''@ekremimamoglu çok zorluyorsun iyi insan olmaya kendini içinden geldiği gibi ol cesaretin varsa o eli tam kaldır videolarını izlemek istemeyen gençlere korkak olma bu kadar onlarda sana kafayı atar oturursun aşağı sende suç yok sana babasının oğlu gibi davranan halkın suçu alın size İmamoğlu ben almıyorum hala normal bir aday göremiyorum ülkenin hayrı için.''