ÖTV indiriminin ardından otomobil fiyatları uçtu! Bu rakamlar cep yakacak

Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var, sadece sıfır otomobillerde ÖTV teşviği olan 15 puanlık indirim kalktı. Yani bu da demek oluyor ki hurda indirimi yılbaşına kadar devam ediyor ve matrahına göre 15 bin liraya kadar indirimle arabanızı satın alabiliyorsunuz.