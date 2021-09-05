ÖTV indirimi duyan kapış kapış aldı! İşte Ağustos'ta en çok satılan sıfır araçlar

Otomotiv pazarının bir süredir konuştuğu ve beklediği karar geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete’de yayınlandı, binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitlerinde değişikliğe gidildi. Bu karar ile birlikte sıfır araç ve ikinci el araç piyasası hareketlendi.



