BIST 2.548
DOLAR 17,83
EURO 18,25
ALTIN 987,41
HABER /  EKONOMİ

ÖTV için Resmi Gazete'de yeni karar! Beklenen müjde için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

ÖTV için Resmi Gazete'de yeni karar! Beklenen müjde için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Araç sahipleri giderek yükselen araç fiyatlarında düzenleme için ÖTV için alınacak yeni kararları bekliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖTV için yeni düzenleme yapabilecek.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek, sıfıra indirebilecek.

Özel tüketim vergisi (ÖTV) (II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na motorlu araç ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV (II) sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden yer alan "vergi oranı ve yetki" başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV (II) sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.

İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

Tebliğle ayrıca, "itfaiye öncü araçları" ÖTV kapsamından çıkarılırken, araçların bu kapsamda ÖTV'siz olarak teslimi için gerekli donanım özelliklerine ilişkin düzenleme yapıldı.

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan ÖTV açıklaması: 'ÖTV'yi lüks araç alanlara uygulayacağız' Kılıçdaroğlu'ndan ÖTV çıkışı: 'Bizler iktidara gelene kadar araba almayın'
ÖNCEKİ HABERLER
Fiyatlar tepetaklak oldu! Yasak vatandaşa yaradı ama üretici isyanda
Fiyatlar tepetaklak oldu! Yasak vatandaşa yaradı ama üretici isyanda
Ekmek fırınları ile ilgili karar tepki çekmişti! Bakan Murat Kurum'dan açıklama
Ekmek fırınları ile ilgili karar tepki çekmişti! Bakan Murat Kurum'dan açıklama
ABD inadına devam ediyor! SİHA'ların vurduğu taziye yayınlanan teröristin itirafları ortaya çıktı
ABD inadına devam ediyor! SİHA'ların vurduğu taziye yayınlanan teröristin itirafları ortaya çıktı
Üniversitelere yeni fakülteler açılıyor 15'i kapanıyor kararlar Resmi Gazete'de
Üniversitelere yeni fakülteler açılıyor 15'i kapanıyor kararlar Resmi Gazete'de
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu 18 kişi gözaltında
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu 18 kişi gözaltında
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin atandı
Bakan Soylu açıkladı: İran sınırından Türkiye’ye sızan iki terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu açıkladı: İran sınırından Türkiye’ye sızan iki terörist etkisiz hale getirildi
ABD, Tahıl sevkiyatı anlaşması için B planı arayışında! Bypass etmek istiyorlar
ABD, Tahıl sevkiyatı anlaşması için B planı arayışında! Bypass etmek istiyorlar
Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim geldi!
Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim geldi!
Valerien Ismael'den Rıdvan Yılmaz açıklaması! 'Benim dışımda herkes mutlu'
Valerien Ismael'den Rıdvan Yılmaz açıklaması! 'Benim dışımda herkes mutlu'