ÖTV düzenlemesi sonrası hangi otomobil kaç lira ucuzlayacak?
Sıfır otomobil satışlarında ÖTV matrahı değişti. Bu düzenleme otomobil fiyatlarında hem sıfırında hem de ikinci elinde düşüş getirecek. İşte bazı otomobillerin ÖTV öncesi ve sonrası fiyatları...
Sıfır otomobil satışlarında kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yapıldı. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu düzenleme otomobil fiyatlarında düşüşü beraberinde getirecek. Bu düşüşlerin ikinci el piyasasına da yansıması bekleniyor. İşte düzenleme sonrası bazı otomobillerde ortaya çıkacak fiyatlamalar...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi. Karara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.
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