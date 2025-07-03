ÖTV arttı zam geldi! Yarından itibaren hangi ürünlerin fiyatı artacak?

TÜİK’in haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında geçerli olacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış oranı da netleşti. İlk altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda yapılan otomatik artış oranı yüzde 15,71 olarak belirlendi.