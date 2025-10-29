ÖTV artışı sonrası elektrikli otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte marka marka modeller...

2025 yılında yapılan ÖTV düzenlemesi, özellikle elektrikli araç segmentinde büyük bir fiyat revizyonuna yol açtı. Yoğun talep gören markalar, sadece yeni ÖTV oranlarını değil, aynı zamanda ek maliyetleri de fiyatlarına yansıtarak piyasada dikkat çeken değişiklikler yaptı. Bu gelişme, “Elektrikli araçlarda ÖTV oranı nedir?”, “2025 elektrikli araç fiyatları neden arttı?”, “ÖTV zammı sonrası hangi modeller etkilendi?” sorularının artmasına neden oldu. Togg, Tesla, BYD, Kia, Renault, Hyundai gibi markaların elektrikli modelleri, hem vergi politikalarındaki değişim hem de üretim maliyetleri nedeniyle fiyat artışlarından en çok etkilenen araçlar arasında yer aldı.