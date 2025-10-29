ÖTV artışı sonrası elektrikli otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte marka marka modeller...
Elektrikli araç ÖTV oranları ve elektrikli araç fiyatları gündemdeki yerini aldı. 2025 yılında yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi, otomotiv sektöründe tüm dengeleri değiştirdi ve özellikle elektrikli araç fiyatlarında ciddi bir dalgalanma yarattı.
ÖTV oranının %10’dan %25’e çıkarılmasıyla birlikte, Togg, Tesla, BYD, Kia ve MINI gibi popüler elektrikli otomobil markalarında fiyatlar yeniden şekillendi. Bu gelişme, hem mevcut elektrikli araç sahipleri hem de bu segmentte araç almayı planlayan tüketiciler için “Elektrikli araçlarda ÖTV oranı nedir?”, “2025 elektrikli araç fiyatları neden arttı?”, “ÖTV zammı sonrası hangi modeller etkilendi?” gibi soruların artmasına neden oldu.
Sektörel olarak değerlendirildiğinde, otomotiv pazarı, vergi politikaları, sıfır araç kampanyaları ve elektrikli mobilite trendleri gibi konular sıkça konuşulur hale geldi. Özellikle 160 kW üzeri motor gücüne sahip modellerde ÖTV oranlarının %75’e kadar çıkması, fiyat artışlarını tetikleyen başlıca faktörlerden biri oldu. Peki, elektrikli araçlarda ÖTV oranları ne oldu? Elektrikli araç fiyatları ne? Togg, Tesla, BYD ÖTV artışıyla hangi elektrikli araçlar ne kadar zamlandı? İşte marka marka elektrikli araç bilgileri...
2025 yılında yapılan ÖTV düzenlemesi, özellikle elektrikli araç segmentinde büyük bir fiyat revizyonuna yol açtı. Yoğun talep gören markalar, sadece yeni ÖTV oranlarını değil, aynı zamanda ek maliyetleri de fiyatlarına yansıtarak piyasada dikkat çeken değişiklikler yaptı. Bu gelişme, “Elektrikli araçlarda ÖTV oranı nedir?”, “2025 elektrikli araç fiyatları neden arttı?”, “ÖTV zammı sonrası hangi modeller etkilendi?” sorularının artmasına neden oldu. Togg, Tesla, BYD, Kia, Renault, Hyundai gibi markaların elektrikli modelleri, hem vergi politikalarındaki değişim hem de üretim maliyetleri nedeniyle fiyat artışlarından en çok etkilenen araçlar arasında yer aldı.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV ORANI KAÇ OLDU?
Son dönemin en çok konuşulan gelişmelerinden biri olan ÖTV artışı, özellikle elektrikli otomobil segmentinde fiyatları adeta yeniden yazdı.