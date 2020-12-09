Otomotivde yılın son kampanyaları açıklandı! İşte marka-model ve fiyatları....
Pandemi, döviz kurlarındaki ve ÖTV oranlarındaki değişimler 2020 otomotiv endüstrisinde zor günlerin yaşanmasına neden oldu. Markalar ise yılın son kampanyalarını açıkladı. İşte otomobil almayı düşünenler için dikkat çeken marka, model ve otomobil fiyatları....
Renault
Aralık ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki Yeni Clio modelleri için 20.000 TL'ye varan indirim fırsatlarından yararlanabilecek. 15.000 TL peşinat tutarı yatıranlar ise, teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Yeni Clio versiyonlarında fiyat sabitleme imkanı yakalayacak.
Lansmanından bu yana büyük beğeni toplayan Yeni Clio, 152.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault'nun C-SUV segmentindeki temsilcisi Kadjar'da ise 25.000 TL'ye varan indirim fırsatı var. Sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 hp versiyonu da Aralık ayı boyunca perakende satın alımda geçerli 190.900 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla müşteriler ile buluşacak.
Honda
Aralık ayı boyunca Honda Civic Sedan modellerinde 60 bin TL'ye kadar yüzde 0,49'dan başlayan faiz oranları ile 12 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.
Fıat
Aralık ayı boyunca geçerli olan satış kampanyasında; Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea Ailesi 123 Bin 900TL'lik başlangıç fiyatı ve 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 1.49 faizli kredi ile satışa sunuluyor.