Otomotivde yılın son kampanyaları açıklandı! İşte marka-model ve fiyatları....

Fıat

Aralık ayı boyunca geçerli olan satış kampanyasında; Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea Ailesi 123 Bin 900TL'lik başlangıç fiyatı ve 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 1.49 faizli kredi ile satışa sunuluyor.