Otomotiv ihracatı 11 ayda 37 milyar dolar oldu

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) pazar verilerine göre, otomotiv ihracatı adet bazında yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 960 bin 989'a ulaştı.

OSD, bu yılın ocak-kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın 11 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 1 milyon 295 bin 31'e ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 796 bin 276 olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 320 bin 119'u buldu.

Yılın 11 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19, hafif ticari araç grubunda yüzde 21, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 1 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.