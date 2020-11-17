Otomotiv fiyatlarında yüzde 10-15 düşüş olacak! Sektör temsilcileri açıkladı
Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da alacağı kararla faizin artırımına gidileceği, böylece kurun daha stabil bir seyir izleyeceğini öngören sektör temsilcileri otomobil fiyatlarında yüzde 10-15 oranında düşüş bekliyor. İşte sektör temsilcilerinin açıklamaları...
Otomotiv piyasası Merkez Bankası’nın (MB) 19 Kasım’da açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Çünkü Merkez Bankası'nın kararı otomobil fiyatlarının seyrini belirleyecek. Olası faiz artırımının ardından araç fiyatlarında yüzde 10-15 civarında düşüş yaşanabileceği ve yıl sonunda kampanyalı satışların gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, Ekim ayında satış rekoru kıran otomotiv sektörü, kasımda frene basmıştı. Döviz kurunda yaşanan dalgalı seyir, otomotiv bayilerinde trafiğin azalmasına neden oldu. Kasımın ilk haftasında kurların hızlı yükselişi ve yüzde 7’ye varan zamlar nedeniyle tüketici araç alımını öteledi.
Yine beklemede kaldı
Geçen hafta ise kurda yaşanan düşüşe rağmen satışlar hareketlenmedi. Çünkü bu sefer de araç alacaklar fiyatların düşeceği öngörüsü ile yine beklemede kaldı.
Sektör temsilcileri Merkez Bankası'nın faiz artıracağını, çünkü piyasaya müdahalenin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Dolar kurunun 7.50 seviyelerinde stabil hale gelmesi durumunda markaların önünü görebileceği ve daha rahat adım atabileceği ifade ediliyor. Otomotiv sektörünün önde gelen temsilcileri, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarının seyri konusundaki beklentilerini açıkladı.