BIST 14.485
DOLAR 44,89
EURO 52,94
ALTIN 6.898,44

Otomotiv devi Honda'dan güzel haber! İzmir'de fabrika kuruyor...

Japon otomotiv devi Honda, İzmir Aliağa’da kurulan yeni fabrikasında bu ay sonu itibarıyla üretime başlıyor. İlk etapta pazarın gözdesi PCX125 motosiklet modeline odaklanacak olan tesis, yıllık 100 bin adetlik başlangıç kapasitesini orta vadede 200 bin adede çıkaracak.

Otomotiv devi Honda'dan güzel haber! İzmir'de fabrika kuruyor... - Resim: 1

300’den fazla kişiye doğrudan iş imkanı sağlayacak olan bu dev yatırımın, yan sanayi ve lojistik ağlarıyla birlikte bölge ekonomisinde doping etkisi yaratması bekleniyor.

15
Otomotiv devi Honda'dan güzel haber! İzmir'de fabrika kuruyor... - Resim: 2

Japon otomotiv devi Honda, Türkiye’deki üretim serüveninde yeni bir sayfa açıyor.

25
Otomotiv devi Honda'dan güzel haber! İzmir'de fabrika kuruyor... - Resim: 3

ÜRETİME BU AY BAŞLAYACAK

Honda Motor Company çatısı altında hayata geçirilen proje kapsamında, İzmir Aliağa’da kurulan fabrikanın hazırlıklarında sona gelindi. Türkiye’nin büyüyen motosiklet pazarındaki konumunu güçlendirmek isteyen şirket, ay sonu itibarıyla resmen üretime başlamayı hedefliyor.

35
Otomotiv devi Honda'dan güzel haber! İzmir'de fabrika kuruyor... - Resim: 4

SADECE BİR MODEL ÜRETİLECEK

Yeni fabrikanın açılış modeli, Türkiye’de satış rekorları kıran ve şehir içi ulaşımın gözdesi olan PCX125 scooter modeli olacak. İlk etapta tek bir modele odaklanacak olan üretim hattının, ilerleyen dönemde pazar ihtiyaçlarına göre farklı scooter ve maxi-scooter modellerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

45