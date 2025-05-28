Otomotiv devi 1,1 milyon aracını geri çağırıyor! Çarpışma riski...

ÇARPIŞMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bir yazılım hatasının, araç geri vitesteyken arka görüş kamerası görüntüsünün gecikmesine, donmasına veya görüntülenmemesine neden olabileceği belirtilen açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak çarpışma riskini artırabileceği kaydedildi.