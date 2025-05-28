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Otomotiv devi 1,1 milyon aracını geri çağırıyor! Çarpışma riski...

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Otomotiv devi 1,1 milyon aracını geri çağırıyor! Çarpışma riski...

ABD'li otomotiv şirketi Ford Motor, geri görüş kamera sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 1,1 milyon aracını geri çağırıyor.

Otomotiv devi 1,1 milyon aracını geri çağırıyor! Çarpışma riski... - Resim: 1

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, şirketin 2021-2025 yıllarında üretilen belirli modeldeki araçlarını geri çağırdığı bildirildi.

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Otomotiv devi 1,1 milyon aracını geri çağırıyor! Çarpışma riski... - Resim: 2

ÇARPIŞMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bir yazılım hatasının, araç geri vitesteyken arka görüş kamerası görüntüsünün gecikmesine, donmasına veya görüntülenmemesine neden olabileceği belirtilen açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak çarpışma riskini artırabileceği kaydedildi.

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Otomotiv devi 1,1 milyon aracını geri çağırıyor! Çarpışma riski... - Resim: 3

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 1 milyon 75 bin 299 olduğu aktarıldı.

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Otomotiv devi 1,1 milyon aracını geri çağırıyor! Çarpışma riski... - Resim: 4

Söz konusu yazılımın bayiler tarafından uzaktan ücretsiz olarak güncelleneceği bildirilen açıklamada, araç sahiplerinin güvenlik riski konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.

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