Otomobiller çok uygun fiyata satışa çıktı! Yüzlerce kişi teklif yapıyor
İkinci el otomobil almaya bütçesi yetmeyenler icradan uygun fiyata otomobil alabiliyor.
Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor.
İşte icradan satılan otomobiller...d
2017 model Fiat Egea
İhale başlangıç bedeli: 44 bin lira
Muhammen bedeli: 82 bin lira
2012 model Porsche Cayanne
İhale başlangıç bedeli: 302 bin lira
Muhammen bedeli: 600 bin lira
2018 model Renault Symbol
İhale başlangıç bedeli: 51 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 95 bin lira