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Otomobiller çok uygun fiyata satışa çıktı! Yüzlerce kişi teklif yapıyor

Otomobiller çok uygun fiyata satışa çıktı! Yüzlerce kişi teklif yapıyor

İkinci el otomobil almaya bütçesi yetmeyenler icradan uygun fiyata otomobil alabiliyor.

Otomobiller çok uygun fiyata satışa çıktı! Yüzlerce kişi teklif yapıyor

Sahiplerinin herhangi bir borcunu ödeyememesinden dolayı haciz konulan arabalar icra daireleri aracılığıyla satışa çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor.

İşte icradan satılan otomobiller...d

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Otomobiller çok uygun fiyata satışa çıktı! Yüzlerce kişi teklif yapıyor

2017 model Fiat Egea

İhale başlangıç bedeli: 44 bin lira

Muhammen bedeli: 82 bin lira

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Otomobiller çok uygun fiyata satışa çıktı! Yüzlerce kişi teklif yapıyor

2012 model Porsche Cayanne

İhale başlangıç bedeli: 302 bin lira

Muhammen bedeli: 600 bin lira

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Otomobiller çok uygun fiyata satışa çıktı! Yüzlerce kişi teklif yapıyor

2018 model Renault Symbol

İhale başlangıç bedeli: 51 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 95 bin lira

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