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Otomobilini ahşap kamyonete çevirdi Rizeli marangoza İngiltere'den bile talip var

Otomobilini ahşap kamyonete çevirdi Rizeli marangoza İngiltere'den bile talip var

Marangoz ustası Metin Tercan, 1988 model otomobilini kamyonete çevirdi. Kısa sürede ilgi odağı olan 'kamyonet'e İngiltere'den bile talip çıktı.

Otomobilini ahşap kamyonete çevirdi Rizeli marangoza İngiltere'den bile talip var

RİZE'de yaşayan Metin Tercan, 1988 model otomobilinin çürüyen kaportasını hurdacıya vererek motorunu yeniden dizayn etti.

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Otomobilini ahşap kamyonete çevirdi Rizeli marangoza İngiltere'den bile talip var

Motoru çalıştırmayı başaran 66 yaşındaki mobilya ustası Tercan, bunun üzerine aracı ahşapla kaplayarak kamyonete dönüştürmek üzere çalışmaya başladı.

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Otomobilini ahşap kamyonete çevirdi Rizeli marangoza İngiltere'den bile talip var

Yaklaşık 1,5 yıl evinin altındaki marangoz atölyesinde çalışarak şasi, kaporta, kasa, kapı ve jant kapaklarını ahşaptan yapan Tercan, parçaları birleştirerek kamyoneti kullanılır hale getirdi.

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Otomobilini ahşap kamyonete çevirdi Rizeli marangoza İngiltere'den bile talip var

Metin Tercan'ın, yaklaşık 50 bin lira maliyetle tamamladığı kamyoneti, sosyal medyada da ilgi çekmeye başladı.

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