Otomobilin çarptığı liseli yaralıya ıslanmasın diye şemsiye tuttular

Kaza sırasında yağmur yağması nedeniyle çevredekiler Efe'nin ıslanmaması için sağlık ekipleri gelene kadar şemsiye tuttu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Efe ilk müdahalesinin ardından Edremit Devet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.