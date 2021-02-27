Otomobili ikiye bölündü burnu dahi kanamadı

Kazayı olay yerindeki polislere anlatan Duygu A. her şeyin 10 saniye içinde olup bittiğini, aracının tekerleklerinin yoldaki bir şeylere takıldığını hissettiğini, savrulduğunu ve aracının ikiye bölündüğünü, emniyet kemeri ve hava yastıkları sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtulduğunu söyledi.