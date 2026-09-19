Otomobil tutkunlarına müjde! Beklenen model şok fiyatla geliyor

Otomotiv pazarında rekabet kurallarını yeniden yazmaya hazırlanan Fiat, C-segmentine katacağı yeni modeli Grizzly ile Türkiye'de tüm gözleri üzerine çeviriyor; sınıfının standartlarını zorlayan agresif bir fiyat politikasıyla yola çıkmaya hazırlanan üretici, ulaşılabilir SUV deneyimini sunarak pazardaki tüm rekabet dinamiklerini değiştirmeyi hedefliyor.

Fiat Avrupa Direktörü Gaetano Thorel, İngiliz otomotiv dergisi Autocar'a yaptığı açıklamada Grizzly'nin yalnızca belirli bir pazara yönelik geliştirilmediğini, küresel bir proje olduğunu söyledi. Modelin başta Türkiye ve Latin Amerika olmak üzere farklı pazarlarda satışa sunulması planlanıyor.

Fiyatı Rekabette Belirleyici Olacak

Grizzly'nin resmi satış fiyatı henüz açıklanmış değil. Ancak Fiat cephesinden gelen açıklamalar, modelin fiyat konusunda iddialı olacağının sinyalini verdi. Gaetano Thorel, Grizzly için belirlenecek fiyatın otomotiv pazarında "şok etkisi" oluşturacağını ifade etti.

Yeni SUV'un ilerleyen dönemde Avrupa pazarına da giriş yapması bekleniyor. Fiat, modeli özellikle geniş ailelerin günlük kullanım ihtiyaçlarına cevap verecek bir otomobil olarak konumlandırmayı planlıyor.

SUV ve Fastback Tasarım Seçenekleri

Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda olması beklenen Grizzly, Stellantis'in Smart Car platformu üzerine geliştiriliyor. Aynı altyapının Citroen C3 ve Fiat Grande Panda gibi modellerde de kullanılması dikkat çekiyor.

Grande Panda'nın daha büyük kardeşi olarak konumlandırılması planlanan Grizzly'nin iki farklı karoser seçeneğiyle müşterilerin karşısına çıkması bekleniyor. Model, geleneksel SUV gövdesinin yanı sıra daha sportif çizgilere sahip fastback versiyonuyla da satışa sunulacak.

Benzinli, Hibrit ve Elektrikli Motorlar

Fiat, Grizzly'de farklı kullanım alışkanlıklarına hitap eden çeşitli güç aktarma seçeneklerine yer vermeyi planlıyor. Modelin motor gamında Stellantis imzalı yeni Turbo 100 benzinli ünite, 1.2 litrelik MHEV hafif hibrit sistem ve tamamen elektrikli versiyonun bulunması bekleniyor.