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Otomobil taksitli satış kapsamına dahil edildi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Otomobil taksitli satış kapsamına dahil edildi. Taşıt satışlarında değerine göre 24 ila 60 arasında taksit yapılabilecek.

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Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kuralları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Taşıt alırken, değerine göre 24-60 ay arasında taksitlendirme olacak.

120 bin lira ve altında olan taşıtlara 60 ay taksit imkanı

Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışında taksit süresi 60 ay olarak düzenlendi.

120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlarda 48 ay taksit yapılabilecek.

300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bin lira üstü değerde olan taşıtlarda ise taksit sayısı 24 ay olacak.

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