Otomobil satışlarında yeni dönem başlıyor! Sistem nasıl çalışacak; 10 soru 10 cevap

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül'den itibaren alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale gelecek. Böylece ikinci el araç piyasasında alıcıyla satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Söz konusu sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle: