Otomobil ev fiyatına satıyor! Yurt dışından sipariş yağıyor Almanya ilk sırada
İRAN'daki Kaşkay Türklerinin yüzyıllardır yetiştirdiği Dereşuri atlarının fiyatını duyanlar inanamadı.
İran'da Azerbaycan Türklerinden sonra en kalabalık Türk nüfusu oluşturan ve alnı beyaz lekeli atlara bindikleri için "Kaşkaylar" olarak adlandırılan söz konusu grubun asil Dereşuri atları, İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesindeki çiftlikte yetiştiriliyor.
30 hektarlık alanda kurulan çiftlikte alnı beyaz lekeli Kaşkay Dereşuri atlarına İran'ın içinden ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden de büyük talep var.
Çiftlikteki atların içinde "Salar" adı verilen asil Kaşkay atı daha fazla öne çıkıyor ve sahipleri ona "gözü gibi" bakıyor. Çünkü Salar, İran şartlarında servet değerinde ve fiyatı 430 bin dolar.
Atlarını Salar ile çiftleştirip asil taylara sahip olmak isteyenler de bunun karşılığında yaklaşık 2 bin dolar ödüyor