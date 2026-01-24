Otomobil elektrik direğine çarptı! İstanbul'daki feci kazada yaralılar var
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Abone ol
Sevban Mehmet Caddesi üzerinde E.B. idaresindeki 42 AKZ 487 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün yanı sıra 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.