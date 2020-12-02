Otomobil almayı düşünenler dikkat! Bakın en çok hangi modeller tercih edildi
Otomotiv satışlarındaki artış Kasım'da gaz kesti. Otomotiv pazarı geçen yıla göre büyürken, geçtiğimiz aylara göre ise daraldı. Vergi oranları düşük segmentler revaçtayken, hafif ticari araç pazarı rekor seviyeleri gördü. İşte dikkat çeken veriler...
Otomotiv piyasasında ikinci el fiyatları koronavirüs pandemisi nedeniyle neredeyse iki katına çıktı. Otomobil sahibi olmak isteyenler gelişmeleri yakından takip ederken Otomotiv Distürbitörleri Derneği (ODD) Kasım ayına ilişkin verileri yayınladı.
Geçtiğimiz yıla göre azaldı
Kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 arttı ve 80 bin 141 adet olarak gerçekleşti.
Satışlar ekim ayında 94 bin 733 adet, eylül ayında ise eylül ayında 90 bin 619 adet olarak gerçekleşmişti. Böylece pazar geçen yıla göre büyürken, geçtiğimiz aylara göre daraldı.
Vergi oranları düşük segmentler revaçta
Kasım'da pazarın yüzde 87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.